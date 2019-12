Une bande de malfaiteurs, auteurs d’agression et de vol sous la menace, a été neutralisée à Ksar-el-Boukhari (63 km au sud de Médéa), par les éléments de la police judiciaire de cette daira, a-t-on appris vendredi auprès de la sureté de wilaya.L’arrestation de cette bande de malfaiteurs, composée de cinq membres, tous des récidivistes, dont une jeune étudiante, est intervenue suite à une plainte déposé par un commerçant de la ville de Ksar-el-Boukhari, victime d’un vol et d’agression, a ajouté la même source.

L’enquête diligentée par les services de police judiciaire (PJ) de la sureté de daira de Ksar-el-Boukhari, a permis l’identification des auteurs de ce délit, appréhendés après dans une maison, situé dans l’ancien ville de Ksar-el-Boukhari, qui servait de refuge à ces malfaiteurs, a-t-on signalé.Des objets volés et une somme d’argent, ainsi que des boissons alcoolisées, des psychotropes et des armes blanches ont été trouvés à l’intérieur de cette maison, lors d’une perquisition opérée sur les lieux par les éléments de la PJ, a indiqué la même source.Présentés devant la justice, les cinq membres de cette bande ont été mis sous mandat de dépôt, en attendant leur procès, a-t-on conclu.