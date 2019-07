Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte samedi, lors d’une patrouille de fouille, menée à Tamanrasset, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services des Douanes algériennes, indique dimanche un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert, en coordination avec les services des Douanes algériennes, le 20 juillet 2019, lors d’une patrouille de fouille menée près des frontières sud, à Tamanrasset (6e Région militaire), une cache d’armes et de munitions contenant, une (1) mitrailleuse de type RPK, trois (3) Fusils semi-automatiques de type Simonov, un (1) Fusil de type G-3, un (1) viseur et huit (8) obus pour mortiers de calibre 82 mm, ainsi que deux (02) chargeurs de munitions et (552) balles de différents calibres", précise la même source. "Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent, une fois de plus, l’engagement et la résolution des unités de l’ANP à sécuriser nos frontières et déjouer toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la sécurité du territoire national", ajoute le communiqué.