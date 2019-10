Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été découverte mardi à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, a découvert, le 1er octobre 2019, suite à une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6eRM), une cache d’armes et de munitions", a souligné le MDN. Selon la même source, cette cache contenait "fusil (01) mitrailleur de type FM avec deux (02) chaines de munitions, une (01) mitrailleuse de type PKT, un (01) fusil de type G3 avec un chargeur de munitions, (03) roquettes pour lance-roquettes SPG-9, deux (02) charges propulsives pour lance-roquettes RPG-7, ainsi qu’une quantité de munitions s’élevant à (415) balles et (22,5) kilogrammes de kif traité". Un autre détachement de l’ANP a arrêté, à Tissemsilt (2eRM), un (01) élément de soutien aux groupes terroristes, a ajouté le MDN qui a également fait savoir que, grâce aux efforts des forces de l'ANP, un terroriste dénommé "Larbi Eladmi Mohamed" s’est rendu aux autorités militaires à Adrar en 3e Région militaire. "Ledit terroriste qui avait rallié les groupes criminels en 2013 avait en sa possession un fusil (01) semi-automatique de type Simonov", a-t-on précisé. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, (29) personnes ont été arrêtées par des détachements de l’ANP lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4eRM), Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6eRM). Un véhicule tout-terrain, (35) groupes électrogènes et (12) marteaux piqueurs ont été également saisis lors de ces opérations, a-t-on ajouté. Un autre détachement de l'ANP a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Batna (5eRM), un (01) narcotrafiquant en possession de (47,8) kilogrammes de kif traité. Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de (23) personnes, qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale à Chlef (1èreRM), Annaba et El-kala (5eRM), tandis que (39) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Djanet et Tlemcen.