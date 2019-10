Une cache de munitions contenant plus de 1.500 balles de calibre 14,5 mm a été découverte par un détachement de l'Armée

nationale populaire (ANP) samedi lors d'une patrouille de recherche et de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert, le 12 octobre 2019, lors d'une patrouille de recherche et de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset /6ème Région militaire, une cache de munitions contenant 1 542 balles de calibre 14,5 mm", précise la même source. Dans le même contexte, "un détachement de l'ANP a arrêté un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Khenchela/5ème RM, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à Boumerdes/1ère RM, une (01) bombe de confection artisanale", ajoute le communiqué du MDN. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont arrêté à Tipaza/1ère RM et El-Bayadh/2ème RM, huit (08) narcotrafiquants et saisi (36) kilogrammes et (430) grammes de kif traité et quatre (04) véhicules, alors qu'ils ont également arrêté cinq (05) narcotrafiquants en leur possession 11 529 compriméspsychotropes

à Oran/2ème RM, Béchar/3ème RM et Oum El Bouaghi/5ème RM". A Tamanrasset/6ème RM, "un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec des éléments des Douanes deux (02) individus et saisi seize (16) groupes électrogènes, six (06) marteaux-piqueurs et deux (02) détecteurs de métaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Médéa/1ère RM, un (01) individu et saisi 2 222 unités de différentes boissons". Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à El-Kala/5ème RM, une tentative d'émigration clandestine de quatorze (14) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que vingt-neuf (29) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tiaret/2ème RM.