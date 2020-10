Lors d’une rencontre de concertation avec le mouvement associatif et la société civile à la salle des délibérations de la wilaya en présence des autorités locales, M. Berramdane a précisé qu’un groupe d’experts œuvrent depuis près d’un mois en coordination avec la direction de développement du système informatique à la présidence de la République à élaborer une plateforme numérique contenant une carte nationale des associations.

Cette plateforme permettra de connaitre toutes les associations à l’échelle nationale des comités de quartiers aux associations nationales en passant par les associations activant au niveau des communes et des wilayas, a indiqué l’intervenant qui a ajouté que les associations, institutions et organisations de la communauté nationale à l’étranger y figureront.

Chaque organisation ou acteur associatif y détiendra un nom d’utilisateur et un mot de passe et pourra publier ses activités sur cet espace numérique, a-t-il ajouté en considérant que cette carte numérique permettra aussi ‘‘une évaluation minutieuse des activités des associations et leurs domaines d’intérêt puis l’orientation des associations vers certains domaines négligés par la société civile’’.

L’intervenant a appelé les acteurs de la société civile à coordonner entre eux et s’organiser en fédérations de wilaya et nationales pour mieux communiquer avec les autorités publiques ajoutant qu’il fallait aux associations s’intéresser aux formations administrative, juridique, financière et de marketing pour mieux maitriser la gestion comptable et financière.

Il a également souligné aux représentants du mouvement associatif local l’importance accordée à la société civile en tant que ‘‘partenaire actif pour batir l’Algérie nouvelle’’ dans le projet d’amendement de la constitution dont six articles et le préambule consolident le rôle de la société civile.

Les représentants des associations ont présenté lors de cette rencontre de six heures une série de propositions sur le renforcement effectif du rôle de la société civile que le conseiller auprès du président de la République a qualifié de ‘‘sérieuses, efficaces et importantes’’ pour l’élaboration d’une stratégie future pour la société civile.