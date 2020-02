Une casemate pour terroristes a été découverte et détruite lundi à Tipaza par un détachement de l'Armée nationale populaire, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 03 février 2020, une casemate pour terroristes", contenant une bombe de confection artisanale, un fusil de chasse, des outils de détonation et d'autres objets près de la commune de Bni Milek à Tipaza/1èreRM", a précisé la même source.Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, dix individus et saisi deux véhicules tout-terrain, deux groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs et quinze sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis que deux fusils de chasse et un pistolet automatique ont été saisis à M'sila, Chlef et Tizi Ouzou/1èreRM, a ajouté la même source.D'autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à Tipaza, Chlef/1èreRM, Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem/2eRM, des tentatives d'émigration clandestine de 94 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen, In Aménas et Béchar.