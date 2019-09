Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé jeudi à partir de Blida la mise en place d’une commission ministérielle mixte chargée d’instituer des réformes susceptibles de réduire les charges financières et morales liées à l’examen du baccalauréat. "La commission englobe les ministères de l’Education nationale, de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication et de la Défense nationale qui ont tous détaché des experts aux compétences avérées", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya. Les membres de cette structure, a-t-il ajouté, sont chargés d’instaurer une batterie de réformes devant contribuer "à la réduction des charges liées à cet examen crucial pour lequel l’Etat mobilise tous les moyens possibles de réussite, durant cinq jours", soulignant particulièrement les "frais liés à l’impression des feuilles d’examen et de leur transport, outre la réduction de la grande tension vécue par toutes les parties concernées par cette date fatidique couronnant 12 années d’études".Sur un autre plan, le ministre de l'Education nationale a fait part d’une action en vue de la "modification des mécanismes d’inscription à cet examen". Il s’agira, a-t-il précisé, "d’éviter aux élèves et à leurs parents de se déplacer vers les cybercafés et ce, en assurant l’opération (inscription) au niveau des établissements éducatifs, grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère", a expliqué M. Belabed, signalant que la prise de décision à ce sujet se fera "prochainement".