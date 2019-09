Une enquête ainsi qu'une expertise légale sont en cours pour déterminer les circonstances du décès de deux jeunes citoyens lors de l'incident survenu dans la commune de Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN). ''Dans la nuit du mercredi, vers 21h30, a expliqué la DGSN, un accident de circulation est survenu au niveau de la sortie ouest de la ville d’Oued R'hiou, sur la Route Nationale n 4, reliant Relizane à Chlef, entre un citoyen policier en position de repos, à bord de son véhicule personnel, et deux autres jeunes citoyens, âgés de 15 et 24 ans, qui se trouvaient à bord d’une motocyclette, causant le décès du premier et des blessures au second", précise le communiqué. A la suite de cet accident, "des incidents ont éclaté entre des groupes d’individus et les forces de l’ordre, à hauteur du siège de la Sûreté de Daïra, de l’établissement pénitentiaire et l’agence BDL, causant de sérieuses dégradations au service public", a ajouté la DGSN. "Du constat des faits, l’on déplore le décès de deux (02) jeunes citoyens, dans des circonstances que l’enquête en cours et l’expertise légale, détermineront", a précisé la même source, relevant qu'avisé des incidents, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête.