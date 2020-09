Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé lundi à Alger l'élaboration d'une feuille de route pour le lancement de la transplantation hépatique chez l'enfant dans le pays afin d'éviter les transferts de malades à l'étranger.

Lors d'une rencontre avec les experts qui seront investis de cette mission, le ministre a précisé que "le ministère est disposé à apporter le soutien nécessaire aux équipes spécialisées, que ce soit en termes d'équipements médicaux ou de recours à l'expertise étrangères, afin de développer cette activité et assurer le transfert de connaissances et de technologie et la formation, en vue de réduire les transferts de malades à l'étranger".

Evoquant les spécialités médicales complexes qui nécessitent encore des transferts à l'étranger, notamment la scoliose, M. Benbouzid a fait savoir que deux services au sein de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Douera et de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en rééducation fonctionnelle d'Azur plage avaient été chargé de cette mission.

Concernant les autres maladies prises en charge par des hôpitaux européens à travers le conventionnement avec la CNAS, le premier responsable du secteur a cité les malformations cardiaques congénitales chez l'enfant.

Pour sa part, Pr. Graba Abdelaziz a estimé que l'Algérie "n'a pas suffisamment d'expertise en matière de transplantation hépatique chez l'enfant", même si, a-t-il dit, les spécialistes identifient les facteurs à l'origine de ces maladies.

Le chef de service Oncologie, Pr Kamel Bentebag, a, quant à lui, indiqué que plus de 40 malades avaient bénéficié au cours des dernières années d'une transplantation hépatique, notamment au Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC).

Selon les estimations des experts, le coût d'une transplantation hépatique chez l'enfant à l'étranger s'élève à 140.000 euros.