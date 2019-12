Une journée de "sport et volontariat" sera organisée à Tamanrasset, dimanche, par le Comité olympique et sportif algérien (COA), ponctuée par une opération de plantation des arbres dans la wilaya et principalement au centre "Olymafrica" à Tazrouk, a indiqué

l'instance olympique vendredi dans un communiqué.Conduite par le président du COA, Mustapha Berraf et en présence des membres du Comité exécutif de l'instance, de personnalités sportives et des champions olympiques, la journée sera aussi marquée par la tenue d'un séminaire sur le volontariat à Tamanrasset, en direction du mouvement associatif de cette wilaya. La rencontre permettra aux participants de se rencontrer, d'élargir et d'échanger sur leur vision du volontariat en vue de définir une stratégie

claire pour le travail volontaire dans tous ses aspects et son suivi.Au deuxième jour (lundi), une opération de reboisement est programmée au centre "Olymafrica" à Tazrouk, en partenariat avec la direction générale des forêts, la Conservation des forêts de la wilaya de Tamanrasset, les Scouts musulmans algériens et les citoyens de la région de Tazrouk. Le centre de préparation sportive d'"Olympafrica" à Tazrouk - Tamanrasset, d'une superficie de 5000 mètres carrés, est situé à 1950 mètres d'altitude et servira, sous la conduite du COA et la fondation "Olympafrica", à la préparation des athlètes de la région du Sahel, des réfugiés et des

meilleurs athlètes algériens, toutes disciplines confondues.La première pierre du projet de réalisation du centre sportif africain "Olympafrica", dans les hauteurs de la commune de Tazrouk (270 km Nord-est de Tamanrasset) avait été posée en décembre 2018, par l'ex-ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab.