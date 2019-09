L'Union africaine (UA) a indiqué jeudi que plus de 50 000 migrants africains avaient été rapatriés depuis la Libye par le biais d'une initiative tripartite sous la direction de l'Union africaine (UA) depuis novembre 2017. Cette mission tripartite sur la situation des réfugiés et migrants bloqués en Libye, mise en place par l'UA, l'Union européenne (UE) et les Nations unies en novembre 2017, a permis jusqu'à présent le rapatriement volontaire de plus de 48 000 migrants africains vers leur pays d'origine, ainsi que l'évacuation de plus de 4 000 réfugiés de ce pays d'Afrique du Nord déchiré par un conflit, a rapporté l'UA dans un communiqué publié jeudi. Depuis son lancement en novembre 2017, cette initiative "a permis le lancement d'un programme majeur de retour humanitaire volontaire assisté et d'opérations d'évacuation, conduisant jusqu'à présent à plus de 48 000 retours volontaires et humanitaires de migrants depuis la Libye vers leur pays d'origine, facilités par l'OIM et par les pays membres de l'UA, ainsi que plus de 4 000 évacuations de réfugiés par le HCR depuis la Libye", indique un communiqué publié jeudi par l'UA. Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, la commissaire de l'UE aux Affaires sociales, Amira El Fadil, la haute représentante de

l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Antonio Vitorino, se sont rencontrés jeudi pour discuter des progrès accomplis par cette mission tripartite, selon l'UA. "Ils ont réaffirmé leur engagement ainsi que la nécessité de davantage de mécanismes de coordination renforcés de la mission, et convenu d'explorer les possibilités d'augmenter la coopération entre l'UA, l'UE et l'ONU", a indiqué le bloc panafricain de 55 membres dans un communiqué.