La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et ministre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou, a fait état samedi à Alger, du lancement prochain d'une plateforme électronique reliant les services de la Solidarité nationale, l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) en vue d'améliorer la prise en charge des handicapés dans ce domaine.

Présidant en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, une journée d'information sur les activités de l'ONAAPH, la ministre a indiqué que cette plateforme permettra la réception et le traitement dans les meilleurs délais des demandes de prestations de l'Office.

Les deux secteurs de la Solidarité nationale et du Travail, et de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a souligné Mme. Krikou, ont mis en place une étroite coordination, notamment en matière de fourniture d'appareillages au profit de cette catégorie, via l'Office qui a recensé, jusqu'au mois de juillet passé, plus de 657.000 bénéficiaires.

L'ONAAPH a consacré une enveloppe à l'acquisition de la matière première destinée à la fabrication de ces appareillages et dont la réception se fera au mois d'octobre prochain, a déclaré la ministre estimant que ces prestations sont à même de faciliter l'intégration socio-économique de cette catégorie et l'accès à ses droits fondamentaux, tels l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi.

Mme Krikou a mis en avant à ce propos les efforts de l'Etat en matière de prise en charge des personnes atteintes d'handicap, essentiellement axés sur l'éducation et l'enseignement au profit de tous les enfants à besoins spécifiques, sans exception ou exclusion, aussi bien en leur milieu ordinaire que dans les 236 établissements spécialisés et 784 classes spéciales ouvertes en coordination avec le secteur de l'Education nationale.