Une plateforme numérique dédiée à l'insertion professionnelle des étudiants a été présentée mercredi à l'Université des sciences et des technologies Houari- Boumediène (USTHB) à Alger.Inscrite dans le cadre des projets du Programme d'appui à l'adéquation

formation-emploi-qualification (AFEQ), financé par l'Union européenne, la plateforme qui sera utilisée incessamment par l'USTHB, est un Système d'information de gestion de l'insertion professionnelle des étudiants (SIGIPE), a-t-on expliqué lors d'une cérémonie de présentation.La plateforme va gérer tout ce qui est en rapport avec les stages des étudiants et en même temps permettra de développer en eux l'esprit entrepreneurial, selon les explications des initiateurs.Lancé en novembre de l'année 2017, ce projet qui est arrivé à sa phase finale, est un projet multisectoriel. Il concerne les secteurs de la Formation professionnelle, de l'Emploi et de l'Enseignement supérieur. Son coût est de 11 millions d'euros, a-t-on indiqué.