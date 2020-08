L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a plaidé pour le respect des protocoles et réglementations en vigueur dans le

développement d'un vaccin anti Covid-19."Tout vaccin et tout médicament à cette fin doivent bien sûr être soumis à tous les différents essais et tests avant d'être homologués pour leur déploiement", indiqué le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier, au

cours d'une conférence de presse en ligne."Il existe des lignes directrices et des directives claires, des réglementations afin de faire avancer les choses de manière sûre et efficace", a-t-il ajouté. L'OMS insiste sur la nécessité de suivre les règles permettant un

"développement sûr d'un vaccin", "afin de s'assurer que nous savons contre quoi le vaccin agit, à qui il peut aider et, bien sûr, également s'il a des effets secondaires négatifs, si les effets secondaires médicaux sont plus importants que le bénéfice réel".La course au vaccin est lancée à travers la planète avec actuellement 26 candidats vaccins au stade des essais cliniques (testés chez l'être humain) et 139 au stade de l'évaluation pré-clinique, selon des données de l'OMS.