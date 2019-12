L'Assemblée constituante vénézuélienne a annoncé lundi le retrait de leur immunité parlementaire à quatre députés de l'opposition, ce qui porte à plus de 20 le nombre de parlementaires sous enquête devant le Tribunal suprême de justice, seul habilité à les juger.Ces parlementaires membres de l'Assemblée nationale seront jugés pour des "délits de trahison à la patrie, conspiration, incitation à l'insurrection, rébellion civile et association de malfaiteurs", a précisé Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée constituante.Le gouvernement vénézuélien a accusé samedi deux autres députés d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le président Nicolas Maduro.Une vingtaine de députés sont poursuivis pour les mêmes raisons, dont 15 accusés d'avoir participé le 30 avril à un appel au soulèvement militaire contre le pouvoir, lancé par le chef de file de l'opposition vénézuélienne et président reconnu par une cinquantaine de pays, Juan Guaido.Le Parlement, unique institution où l'opposition est majoritaire, a jugé lundi "illégale" la décision de l'Assemblée constituante, accusant le pouvoir de vouloir "empêcher la réélection" de Juan Guaido à la tête de la

Chambre des députés le 5 janvier.L'Assemblée constituante avait retiré en avril son immunité à son président Juan Gauido pour avoir "usurpé" les pouvoirs du président Maduro.