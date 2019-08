L'hyperinflation au Venezuela a décéléré en juillet, avec une hausse de 33,8% sur ce mois, ce qui porte la hausse des prix sur un an à 264.872,9%, a annoncé jeudi le Parlement. Ces chiffres ont été présentés par le député Alfonso Marquina. Le

Parlement vénézuélien est la seule institution tenue par l'opposition. La Banque centrale du Venezuela (BCV) avait publié en mai ses propres indicateurs, affirmant que l'inflation avait été de 130.060% en 2018 au Venezuela, où le PIB s'était contractée de 47,6% entre 2013 et 2018. Depuis, l'institution, ne divulgue plus ses statistiques économiques. Selon les dernières prévisions du FMI, l'inflation pourrait atteindre 1.000.000% cette année et le PIB chuter de 35%. Quelque 3,3 millions de personnes ont fui depuis début 2016 la crise dans ce pays pétrolier, selon l'ONU.