Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a évoqué, dimanche, un complot d'un diplomate américain en poste à Bogota

avec la "complicité" de deux parlementaires de l'opposition contre deux casernes de l'armée vénézuélienne, rapportent des sources médiatiques. Le complot avait été préparé par deux parlementaires vénézuéliens d'opposition, Yanet Fermin et Fernando Orozco, selon le gouvernement.Lors d'un discours, dimanche, devant l'Assemblée constituante, M. Maduro a affirmé que des agents du renseignement militaire vénézuélien s'étaient rendus, vendredi soir, au domicile de Yanet Fermin, accusée d'avoir ourdi ce complot avec Fernando Orozco.Au même moment, toujours selon M. Maduro, le diplomate américain ,James Story, a téléphoné à un responsable gouvernemental vénézuélien, le vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Amérique du Nord Carlos Ron, pour s'enquérir du sort de la députée."Il lui a dit: Carlos Ron, que se passe-t-il avec la députée?", a affirmé M. Maduro. "Pourquoi James Story appelle-t-il pour se préoccuper d'elle, à la première seconde de l'opération du renseignement militaire?. Une députée terne que personne ne connaît?", a poursuivi le président, laissant entendre que le diplomate était partie prenante du complot.

James Story a été chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis à Caracas, à présent fermée en raison des relations conflictuelles entre le Venezuela de Nicolas Maduro et l'administration du président Donald Trump.Il dirige le Bureau des affaires vénézuéliennes, créé en août au sein de l'ambassade des Etats-Unis à Bogota.Le ministre vénézuélien de la Communication et de l'Information, Jorge Rodriguez, a dénoncé samedi l'existence d'un complot anti-Maduro qui aurait été préparé par Yanet Fermin et Fernando Orozco.Selon le ministre, l'objectif était de lancer des attaques contre deux casernes de l'armée dans l'Etat de Sucre, dans l'est du Venezuela.