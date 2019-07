Le Venezuela est à nouveau plongé dans le noir. Une nouvelle coupure d’électricité nationale a touché le pays ce lundi en fin d’après-midi. C’est la troisième grande coupure d’électricité depuis le mois de mars. Après les deux premières, le gouvernement avait annoncer la mise en place d’un rationnement de l’électricité qui n’aura donc pas suffit à empêcher une nouvelle défaillance du système. Cela faisait presque quatre mois que Caracas n’avait pas été totalement plongée dans le noir. L’électricité a disparu à 16h41 (heure locale), alors que la plupart des Vénézuéliens sortaient du travail. S’en est suivi évidemment une pagaille monstre, notamment à cause de l’arrêt du métro et des feux de signalisation. Beaucoup ont dû rentrer chez eux à pied, marchant parfois plusieurs heures à la nuit tombante dans une ville considérée comme l’une des plus dangereuses du monde.