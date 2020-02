La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme , Kaoutar Krikou a fait état, mardi à Alger, de la préparation en cours, par le secteur, d'un plan national de prise en charge des enfants atteints d'un handicap mental à l'instar des autistes.

S'exprimant lors d'une visite en compagnie du Secrétaire d'Etat chargé de la Production culturelle, Salim Dada, du Secrétaire d'Etat chargé du Sport d'élite, Noureddine Morceli, du Wali d'Alger, Youcef Cherfa et de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, la ministre a indiqué que le secteur s'attelait à l'élaboration d'un plan national de prise en charge des enfants atteints d'un handicap mental, comme les enfants autistes. Lors de sa visite à l'Etablissement d'accueil de la petite enfance de Birkhadem et à des établissements spécialisés dans la prise en charge d'enfants handicapés mentaux à Bouzareah , Mme Krikou a assuré que le secteur veillait à la concrétisation de ce plan en coordination avec les différents secteurs ministériels concerné s, et ce dans le cadre de la solidarité gouvernementale, à l'instar des ministères de l'Education nationale et de la Santé, avec le concours des associations spécialisées activant dans le domaine. Après avoir indiqué que son département ministériel avait reçu plusieurs associations, la ministre a annoncé qu'il sera procédé à "une étude globale et à un recensement des enfants autistes, au niveau national," dans le but de définir des mécanismes de prise en charge au titre de ce plan, notamment ceux liés au renforcement des classes spéciales et intégrées pour la scolarisation des enfants handicapés mentaux".