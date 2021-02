La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a affirmé lundi à Guellal, une commune du Sud de la wilaya de Sétif, que la stratégie de son département vise à assurer le recyclage de 10 % des déchets produits à l’échelle nationale d’ici 2024. Le ministère de l’Environnement "œuvre à porter le taux de recyclage des déchets à 10% en l’an 2024", a notamment indiqué la ministre après avoir inauguré une unité de revalorisation et recyclage du plastique utilisé dans la zone des activités et de stockage de la commune de Guellal. Mme Benharrats a également assuré que son département "demeurera disposé à accompagner et encourager les entreprises activant dans les domaines de la collecte, du recyclage et de la revalorisation ainsi que toute initiative

susceptible d’apporter un plus à l’économie nationale". La ministre a invité, à l’occasion, les responsables de cette entreprise

privée à travailler "exclusivement avec les personnes qui collectent les produits plastiques recyclables dans un cadre officiel déclaré car ce sont eux qui contribuent à la dynamisation de l’économie nationale". Elle a révélé en outre que la coordination est en cours avec les autorités locales pour lever le gel sur nombre de projets et "trouver des solutions aux problèmes des opérateurs du secteur".

La ministre poursuivra sa visite dans la wilaya par l’inauguration d’une unité de traitement des déchets spéciaux, dangereux et hospitaliersinstallée dans la zone d’activités de la commune El Ouldja, l’inspection ducentre d’enfouissement technique de la commune de Béni Fouda et poser la première pierre d’une station de traitement des eaux d’une huilerie.Mme Benharrats présidera aussi une opération de plantation de 1000 arbres au niveau du barrage El-Maouane dans la commune El-Ouricia avant de visiter

à l’université de Sétif-1 une exposition réservée aux entreprises activantdans le domaine de l’environnement.