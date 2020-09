Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a mis l'accent, lundi à Alger, sur la coordination entre les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Poste pour le renforcement du réseau national d'enseignement et de recherche (ARN) tout en l'adaptant aux systèmes d'enseignement internationaux en vue de répondre aux nouveaux besoins émergents de la conjoncture exceptionnelle induite par la pandémie.

"Cette rencontre fait suite aux différentes réunions organisées au niveau du ministère de la Poste et de l'Enseignement supérieur en vue du renforcement et de l'extension du réseau s'enseignement et de recherche (ARN), de mettre l'université algérienne au diapason des systèmes d'enseignement supérieur internationaux et de répondre aux nouveau besoins apparus durant cette période particulière de la pandémie", a précisé M. Benziane lors d'une rencontre avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah.

L'ARN étant le socle et l'infrastructure de base indispensables à la transformation numérique de notre secteur, "il supporte l'ensemble des services pédagogiques, scientifiques, de recherche et administratifs", a mis en avant le ministre de l'Enseignement supérieur

L'objectif escompté actuellement est de relever le défi de l'enseignement à distance à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires aux utilisateurs de l'ARN dont le nombre avoisine les deux (02) millions entre enseignants, chercheurs et étudiants et le renforcement de la qualité des services, a-t-il fait savoir.

Le ministre a également insisté sur l'impératif renforcement et extension du réseau par l'augmentation de la capacité du Backbone de l'ARN, l'augmentation de la capacité des liens d'interconnexion des établissements du secteur avec le réseau ARN, outre l'augmentation des débits des liaisons du réseau ARN avec Algérie Télécom.

Estimant que son secteur souhaitait établir un partenariat durable et bénéfique avec le secteur de la Poste et sous l'accompagnement du ministère du Numérique et des Statistiques, M. Benziane a ajouté que "ce partenariat aboutira sans nul doute à développer la numérisation, non seulement de notre secteur, mais aura des retombées sur le développement même du pays".

Pour sa part, le ministre de la Poste a affirmé que dans le cadre de la coordination gouvernementale, son secteur accorde "un vif intérêt au secteur de l'Enseignement supérieur, particulièrement le domaine du développement numérique".

Et de souligné l'engagement de son secteur à accompagner l'Enseignement supérieur dans le domaine de l'enseignement à distance, à rechercher les voies et moyens susceptibles de répondre à ses besoins, notamment dans cette conjoncture exceptionnelle qui a confirmé l'importance de l'enseignement à distance.

Des consultations ont été tenues avec les opérateurs de la téléphonie fixe et mobile pour permettre aux étudiants d'accéder gratuitement aux plateformes d'enseignement", a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre de la Numérique et des Statistiques a affirmé que les initiatives ayant trait à l'utilisation intensive des TIV et le renforcement de la numérisation au niveau de tous les secteurs, surtout l'Enseignement supérieur s'inscrivent dans le cadre des instructions du Président de la République.

Dans ce sens, M. Berrah a mis l'accent sur l'importance de l'enseignement à distance, faisant part de l'engagement de son secteur à accompagner l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en la matière.