Le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi a affirmé, mardi à Alger, qu'un cadre de coopération entre le ministère des Affaires religieuses et des wakfs et l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc) serait prochainement mis en place pour sensibiliser la société aux dangers de ce phénomène. Dans une déclaration à la presse au terme d'une rencontre avec le président de l'ONPLC, Tarek Kour consacrée à la concertation sur la mise en place d'un cadre de coopération entre le ministère et l'organe, M. Belmehdi a indiqué que cette question exigeait "une éducation, une réforme et une sensibilisation", soulignant que son département participerait à la lutte contre la corruption à travers "la formation d'imams et de cadres, ainsi que des prêches pour sensibiliser la société aux dangers de la corruption". Le programme de ce projet prévoit des colloques et des journées d'études pour sensibiliser aux dangers et répercussions de ce phénomène sur la société, a ajouté le ministre. De son côté, le président de l'ONPLC a indiqué qu'il a été convenu de mettre en place d'une commission chargée de l'élaboration d'un cadre de partenariat", soulignant que l'organe qu'il préside avait demandé au ministère des Affaires religieuses d'inviter les imams à consacrer un prêche unifié le vendredi à travers toutes les mosquées du pays pour sensibiliser aux dangers de la corruption sur la société. L'organe, a-t-il dit, aspire à "trouver un cadre de coopération en impliquant le département des affaires religieuses, à travers l'échange d'expertises, des connaissances et de la formation commune, dans le cadre de son rôle constitutionnel consacré en vertu de l'article 203 qui stipule que "l'organe joue un rôle dans la consécration des principes d'intégrité et de transparence dans la gestion des biens et des deniers publics" .