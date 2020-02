Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé le lancement de concertations avec les différents intervenants et acteurs de la filière des viandes rouges, en vue d'arrêter "des prix raisonnables" à même de satisfaire tant les producteurs et que les consommateurs, particulièrement pendant le prochain Ramadhan.

S'exprimant au terme d'une rencontre avec les représentants des éleveurs et des importateurs des viandes rouges, le ministre a fait état du lancement de concertations avec les différents intervenants et acteurs de la filière de production des viandes rouges, y compris les éleveurs, les importateurs et les propriétaires des abattoirs et des chambres froides des différentes wilayas, et ce, en coordination avec les services du ministère de l'Agriculture pour étudier la disponibilité et les prix des viandes rouges". A partir de la semaine prochaine, des rencontres seront organisées avec l'ensemble des intervenants des différentes wilayas en vue de parvenir à arrêter des prix raisonnables à même de satisfaire les producteurs et les consommateurs, notamment durant le mois de Ramadan prochain, a expliqué le ministre faisant savoir que "la réunion d'aujourd'hui a vu la participation des représentants des éleveurs issus de 18 wilayas". Qualifiant la rencontre de "fructueuse", le ministre a souligné qu'elle a permis d'écouter les préoccupations des intervenants de la filière des viandes rouges et qu'elle était une occasion pour leur faire part des ambitions du ministère visant la régulation du marché.