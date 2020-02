La police de la province de Ha Tinh (centre) a annoncé, jeudi, l’arrestation de six personnes dans le cadre de l’enquête

sur la mort de 39 migrants vietnamiens dont les corps ont été découverts dans un camion près de Londres l'année dernière.

La police a également lancé un mandat d’arrêt international contre une femme impliquée dans cette affaire qui a secoué ce pays de l’Asie du Sud-Est.Les victimes, dont deux garçons de 15 ans, venaient pour la plupart de deux provinces du centre-nord du Vietnam.Les sept suspects ont été accusés d'avoir créé des profils d'immigration pour 67 personnes de différentes régions du Vietnam pour travailler illégalement en Grande-Bretagne et en Europe, a indiqué la police de Ha Tinh.Citant le cas de Pham Thi Tra My, âgée de 26 ans, l'une des victimes, la police a fait savoir qu’elle a été contactée fin juin 2019 et a payé 22.000 dollars au réseau de trafiquants d’êtres humains avant d’être emmenée en septembre en Chine, puis en France et au Royaume-Uni.La police a souligné que son enquête va se poursuivre pour arrêter toutes les personnes impliquées dans cette affaire.La semaine dernière, la police britannique a arrêté deux autres personnes en lien avec le décès des 39 victimes vietnamiennes.Les autopsies ont conclu que la cause du décès des 39 personnes était une combinaison d'hypoxie et d'hyperthermie dans un espace très confiné.