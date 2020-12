Des vents violents s’abattent sur les régions côtières du pays avec des piques pouvant atteindre 80 km /heure durant la validité du bulletin météo spécial.

A ce titre, la Direction Générale de la protection civile appelle les citoyens à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents domestiques et accidents de circulation liées aux conditions climatiques défavorables a savoir :

· Rangez et fixez vos objets sensibles au vent ou susceptibles d’être endommagés

· Prévoyez des moyens d’éclairage de secours qui n'ont pas besoin d'électricité (par exemple, des lampes torches avec des piles de rechange)

· Protégez vos éléments vitrés en fermant volets, persiennes, rideaux et remontez vos stores.

· Eloignez-vous des fenêtres

· Mettez à l'abri votre véhicule, vos animaux et votre matériel.

· Ne vous approchez pas des bords de mer, de lac ou de fleuve (pas de sorties en mer, ni en rivière)

· Pour les professionnels du bâtiment, mettez vos grues en girouettes

· Avant tout déplacement, renseignez-vous sur la météo et sur l’état du réseau routier

· En cas de déplacement, évitez les secteurs boisés, limitez votre vitesse et prévenez un proche de votre départ, de votre destination et de votre arrivée.

· Appelez le numéro d’urgence de la protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace.