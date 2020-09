Près d'un million d'habitants de la région de Madrid se préparaient dimanche à l'entrée en vigueur lundi de strictes limitations à leur liberté de mouvement destinées à freiner la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.Annoncées vendredi, ces mesures entreront en vigueur lundi pour deux semaines.Les habitants des zones concernées, 850.000 personnes représentant 13% de la population régionale, ne pourront sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, aller chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école. Ils pourront, en revanche, se déplacer librement au sein de ce quartier. De la même manière, l'entrée dans ces zones, sauf pour ces raisons de première nécessité, sera interdite.Les autorités régionales recommandent aux habitants "de rester chez eux la majorité du temps", tout en assurant qu'il ne s'agit pas d'un strict confinement à domicile comme au printemps.Dans ces quartiers ou communes de banlieue, situés en particulier dans le Sud défavorisé de la capitale, les parcs seront fermés, alors que les magasins, ainsi que les bars et restaurants, devront limiter leur capacité d'accueil à 50%.Par ailleurs, le nombre de personnes pouvant se réunir sera ramené de dix à six dans l'ensemble de la région.Les habitants devront présenter un document écrit pour justifier leur déplacement et des "contrôles aléatoires" seront réalisés par la police municipale, avec l'appui ponctuel de la police nationale et de la Guardia Civil, ont annoncé dimanche les autorités régionales lors d'une conférence de presse. Passées les premières 24 heures, des sanctions pourront être prises.Plusieurs manifestations contre ces nouvelles mesures ont eu lieu à la mi-journée dans les quartiers concernés.