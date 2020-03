Faute de matières premières et d'ouvriers suffisants en pleine épidémie de Covid-19, un fabricant chinois de manteaux s'est lancé dans la production d'articles très demandés: les combinaisons de protection contre le coronavirus.Dans une Chine connue pour sa capacité à mobiliser les "masses", Ugly Duck, basée à Wenzhou (est), est l'une des nombreuses entreprises à avoir répondu à

l'appel du gouvernement face à la pénurie de fournitures médicales dans les hôpitaux."On a réussi à convertir notre ligne de production en 60 heures", explique au milieu des ateliers en béton Pan Yue, la présidente de la compagnie textile, qui porte comme tous ses employés un masque facial.L'entreprise produit désormais chaque jour des milliers de ces combinaisons blanches à usage unique en polypropylène.Le nouveau coronavirus a déjà contaminé quelque 79.000 personnes en Chine, dont plus de 2.800 mortellement.En dehors de la province du Hubei (centre), à l'épicentre de l'épidémie, Wenzhou est l'une des villes les plus touchées, avec 504 cas et un mort selon le dernier bilan officiel.



- iPhones et couches -



La municipalité a ainsi adopté de strictes mesures de restrictions des mouvements de ses trois millions d'habitants. Elle a également demandé à Ugly Duck de contribuer à l'effort collectif contre le virus.Les combinaisons produites par l'entreprise sont ainsi vendues au gouvernement à prix coûtant, avant d'être utilisées dans les hôpitaux locaux.L'usine d'Ugly Duck s'étend sur cinq étages. Signe de la paralysie qui touche actuellement l'économie chinoise, les locaux sont quasi déserts et les machines à coudre restent désespérément silencieuses.Mais dans un atelier de la taille d'un terrain de football, de grandes étendues de polypropylène blanc sont découpées en formes grossières, assemblées en combinaisons, qui sont enfin pliées puis emballées.Les ouvriers sont couverts de la tête aux pieds afin d'éviter toute contamination. Et ils disposent sur leur table d'une bouteille de liquide hydroalcoolique pour se désinfecter les mains.Ugly Duck n'est pas la première entreprise à reconvertir ses lignes de production pour fabriquer des fournitures médicales: Foxconn, le fabricant taïwanais des iPhones, le constructeur automobile chinois BYD, et même une

usine de... couches ont entamé la production de masques.

-"Notre contribution" -

Wenzhou est réputée en Chine pour être un des principaux bastions manufacturiers, à l'avant-garde des réformes économiques lancées à la fin des années 1970.Mais ses usines tournent actuellement au ralenti.La moitié seulement des 300 employés de Ugly Duck, originaires pour la plupart de provinces pauvres, ont réussi à déjouer les restrictions de circulation et trouvé un moyen de rejoindre leur lieu de travail malgré les trains, bus et avions annulés.L'entreprise prévoit toutefois de continuer à fabriquer des combinaisons, même après la reprise prochaine de la production de manteaux. Ambition affichée: vendre la production dans les pays étrangers, de plus en plus touchés par le Covid-19. "On prévoit d'exporter en Italie, ou partout où ce sera nécessaire", déclare Mme Pan. "C'est notre contribution à la société et au monde."