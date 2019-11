La Fédération algérienne de Vo Vietnam (FAVV) a décidé d'activer et d'exercer ses missions sous l'égide de l'instance mondiale de cet art martial, la World Federation of Vo Vietnam (WFVV) dont les modes de compétition et règlements sont aux normes internationales, a révélé le président de l'instance algérienne, Rabie Aït Medjber. "Dorénavant, nous coopérons uniquement avec la World Federation of Vo Vietnam et non plus avec la Fédération internationale (FIVV). La raison est que la WFVV a mis en place des règlements officiellement reconnus et adoptés par 120 pays membres, issus de tous les continents", a indiqué Aït Medjber à l'APS. La Fédération algérienne active actuellement "dans un climat serein" avec la WFVV et "organise avec sa collaboration, des passages de grades et des stages de formation pour arbitres dirigés par des experts vietnamiens,outre la participation à différents Championnats et Coupes du monde".