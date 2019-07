La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a pris la 3e place du Championnat d'Afrique des nations 2019, en battant son homologue égyptienne par 3 sets à 1 (23-25, 25-22, 25-16, 25-20) en match de classement disputé dimanche à Tunis.Le six algérien a été éliminé, rappelle t-on, en demi-finale par le Cameroun par 3 à 0 (22-25, 22-25 et 21-25). La finale prévue en soirée (20h00), mettra aux prises la Tunisie (pays organisateur et tenant du titre) au Cameroun.