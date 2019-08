L'ambassade des Etats-Unis en Libye a exprimé sa "préoccupation" face aux attaques visant des aéroports civils dans l'ouest du pays. "Dans des discussions avec les dirigeants de toutes les parties, j'ai souligné que les Etats-Unis voyaient de grands risques dans l'escalade d'attaques contre des aéroports civils et que si un avion de ligne était touché, cela serait catastrophique", a déclaré lundi le nouvel ambassadeur américain à Tripoli, Richard Norland. Le Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) soutenu par l'ONU est engagé depuis début avril dans des combats autour de Tripoli avec les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar qui tente de s'emparer de la capitale libyenne et renverser le gouvernement de Fayez Sarraj. Il y a quelques jours, les troupes de Haftar ont annoncé qu'elles attaquaient l'aéroport de Zouara (côte ouest), détruisant des hangars utilisés pour entreposer des drones. Et en juillet dernier, elles avaient indiqué avoir détruit le principal centre de contrôle des drones de l'aéroport Mitiga de Tripoli. En réaction, le GNA avait annoncé la destruction de drones de ces troupes rivales dans la région de Joufra (centre). La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul) a dénoncé jeudi dernier le nombre croissant d'attaques contre des aéroports de l'ouest du pays.