Les services de la wilaya d’Alger ont décidé jeudi d’interdire totalement la circulation des voitures et des motocycles, y compris en dehors des heures de confinement partiel avec maintien de la validité des autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les circonscriptions administratives du lieu de travail durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr.

"En précision des mesures complémentaires de prévention contre la pandémie de Covid-19, à savoir l’application d’un confinement partiel à domicile de 13h00 au lendemain à 07h00 durant les deux (02) jours de l'Aïd El-Fitr, le wali d’Alger informe l’ensemble des organismes publics et privés, et les titulaires d’autorisations exceptionnelles de circulation pendant le confinement, que ces autorisations restent valides et en vigueur les deux (02) jours de l'Aïd Al-Fitr", ont indiqué les services de la wilaya d’Alger dans un communiqué publié sur leur page Facebook.

Cette mesure concerne l’ensemble des activités autorisées pour le même itinéraire mentionné sur les autorisations, a ajouté la même source.

Concernant la suspension de la circulation durant les deux jours de l'Aïd El-Fitr, les services de la wilaya d’Alger rappellent la décision du wali relative à l’interdiction de la circulation de tous les véhicules, voitures et motocycles, précisant que cette mesure reste en vigueur y compris en dehors des heures de confinement partiel à domicile.

Le communiqué a, par ailleurs, rappelé que ces mesures visent à préserver la santé des citoyens et de leurs familles et à éviter de les exposer aux graves conséquences de cette épidémie mortelle.