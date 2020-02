La coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé le début de poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de bavures militaires au Yémen, ont rapporté jeudi des médias officiels saoudiens.La coalition, qui comprend notamment les Emirats arabes unis, intervient depuis mars 2015 en soutien aux forces du gouvernement yéménite contre les éléments du mouvement armé des Houthis.Cette coalition et les autres parties impliquées dans le conflit au Yémen ont été accusées d'avoir commis des bavures ayant coûté la vie à des civils."Les autorités judiciaires ont entamé des procédures et les jugements seront annoncés une fois qu'ils seront définitifs", a déclaré le porte-parole de la coalition, le colonel Turki al-Maliki, cité par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.Le colonel Maliki, qui s'exprimait mercredi lors d'une conférence de presse à Londres, a ajouté que ces procédures ont été lancées sur la base d'enquêtes menée par l'"Equipe conjointe d'évaluation des incidents" (JIAT).La coalition a mis en place cette équipe pour enquêter --selon elle-- de manière indépendante sur les bavures commises par ses forces lors d'opérations militaires au Yémen.Parmi les faits examinés par le JIAT, se trouvent le bombardement en 2016 d'un hôpital soutenu par Médecins sans frontières (MSF), dans lequel 19 personnes ont été tuées, mais aussi une frappe aérienne contre un bus qui a tué au moins 40 enfants en 2018.Le JIAT examine également un raid aérien ayant causé la mort de 20 personnes lors d'une fête de mariage.La coalition a pris l'engagement de demander des comptes aux responsables de "violations (...) du droit humanitaire international --s'il y en a-- conformément aux lois et règlements de chaque pays membres de la coalition", a déclaré le colonel Maliki, d'après l'agence SPA.Selon diverses organisations humanitaires, le conflit au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance, selon l'ONU.