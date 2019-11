Le chef du gouvernement Tunisien, Youssef Chahed, effectuera, jeudi, une visite officielle en Algérie, à la demande du président de la République, Kais Saied. Chahed aura un entretien avec le président algérien, Abdelkader Bensalah, et lui remettra un message du chef de l’Etat qui devrait se rendre très prochainement en Algérie. « Une visite qui sera l’occasion d’œuvrer à renforcer davantage les relations de coopération fructueuse entre les deux pays », souligne un communiqué de la présidence du gouvernement. La visite d’une journée qu’effectue Youssef Chahed en Algérie « vient réaffirmer le caractère privilégié des relations de fraternité entre la Tunisie et l’Algérie et la ferme volonté de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique, solidaire et durable », ajoute le communiqué.