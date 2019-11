La Commission anti-corruption du Zimbabwe (ZACC) a arrêté lundi un ministre à la présidence pour "corruption et abus de

pouvoir", ont rapporté mardi des médias locaux. Joram Gumbo, qui avait également occupé le poste de ministre des

transports, est soupçonné d'avoir ordonné à une compagnie aérienne, créée par le gouvernement en 2017, d'utiliser une propriété appartenant à un membre de sa famille comme siège, selon une note d'accusation relayée par la presse locale. Gumbo est également accusé d'avoir "abusé de son poste" en imposant la réaffectation du directeur d'une entreprise publique après avoir été jugé

pour corruption et démis de ses fonctions par un tribunal. Dans le cadre de cette affaire, le gouvernement a subi des pertes totales

de 3,7 millions de dollars, a indiqué la ZACC, signalant qu'elle est déterminée à obliger "les responsables corrompus" à rendre des comptes. L'arrestation du responsable intervient alors que des voix internes accusent le président Emmerson Mnangagwa, de "manquer de volonté" pour mener à bien les réformes politiques nécessaires et faire sortir le Zimbabwe de sa pire crise économique pendant la dernière décennie.