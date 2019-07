L'international algérien Zinedine Ferhat, arrivé au bout de son contrat avec Le Havre (Ligue 2 française) va s'engager avec Nîmes pour trois ans, rapporte le journal Midi Libre. Selon la même source, le milieu de terrain algérien va parapher mercredi

son contrat en faveur du club gardois. Il sera la quatrième recrue de Nîmes Olympique après Pablo Martinez, Romain Philippoteaux et Vlatko Stojanovski. Zinedine Ferhat, qui peut jouer également dans l'axe et sur le côté droit, a fini meilleur passeur de Ligue 2 lors des deux dernières saisons avec 20 passes décisives en 2017-2018 et 9 en 2018-2019. Il avait rejoint Le Havre en 2016 en provenance de l'USM Alger pour un contrat de 3 ans. Il avait réussi à s'imposer comme un élément essentiel de son équipe qui avait raté de justesse l'accession en Ligue 1 en 2018. Ferhat n'a pas été retenu par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 qui se déroule en Egypte.