Une conférence nationale sur les enjeux de l’adhésion de l’Algérie à la zone de libre échange commercial africain (ZELCAF), se tiendra à la fin du mois de septembre prochain à Alger, a annoncé jeudi à Oran le ministre du Commerce, Saïd Djellab. "Sur orientations du premier ministre, nous allons organiser une conférence nationale sur l’adhésion de l’Algérie à la zone ZELCAF, pour discuter de ses enjeux et définir une stratégie nationale efficace à mettre en œuvre dans ce sens", a souligné le ministre, lors de l’ouverture d’une journée d’information sur "l’hygiène alimentaire et la protection sanitaire". Cette conférence qui prévoit la participation d’éminents experts nationaux et internationaux, des représentants de la société civile, des universitaires et des opérateurs économiques, devra débattre plusieurs questions liées à la mise en œuvre de cette politique nationale vis-à-vis la ZELCAF, dont l’entrée en vigueur est prévue en juillet 2020. "L’Algérie a joué un grand rôle dans la mise en place de cette zone. Nous avons travaillé durant quatre années pour la concrétisation de ce projet continental", a-t-il rappelé, notant que "notre pays à de forts potentiel pour jouer un rôle leader dans l’émancipation économique de la zone Afrique, dont les études et les projections tablent sur une hausse de 60% d’échanges commerciaux intra-africains, dans les années à venir au lieu de 15% actuellement".