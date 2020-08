Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé vendredi que le nombre de cas positifs de COVID-19 à travers le continent africain avait atteint 1.220.511, avec une propagation rapide du virus dans quelques pays africains. Notant que cinq pays africains représentent environ 72% de toutes les infections sur le continent, le CDC Afrique a également souligné que le nombre de décès dus au COVID-19 était passé à 28.850 vendredi. Le CDC Afrique, agence de santé spécialisée de la Commission de l'Union africaine, a également déclaré que quelque 953.643 personnes infectées par le COVID-19 s'étaient jusqu'à présent rétablies sur tout le continent. Dans un contexte de propagation rapide du virus à travers le continent, l'Afrique du Sud représente à elle seule environ 50% de toutes les infections sur le continent, suivie de l'Egypte, qui compte 8%, a ajouté le CDC Afrique. Selon les chiffres du CDC Afrique, l'Afrique du Sud est en tête sur le continent, à la fois en termes de nombre de cas confirmés et de ratio de population infectée par le COVID-19, le pays ayant jusqu'à présent signalé 618.286 cas et 13.628 décès à la date de

vendredi et comptant 1.060 cas pour 100.000 habitants.

Avec 98.062 cas positifs et 5.342 décès liés au COVID-19, l'Egypte est le deuxième pays le plus touché par le COVID-19, a encore noté le CDC Afrique. Le Maroc, qui a jusqu'à présent signalé 57.085 cas positifs et 1.011 décès, arrive en troisième position avec 5% de toutes les infections au COVID-19 sur le continent, tandis que le Nigeria et l'Ethiopie complètent le tableau des cinq pays les plus touchés avec chacun environ 4% de toutes les infections sur le continent. Neuf pays africains font état des taux de mortalité supérieurs au taux mondial de mortalité de 3,4%, a révélé jeudi le CDC Afrique, notant cependant que le taux global de mortalité sur le continent africain se situe actuellement à 2,4%, en dessous du seuil de mortalité mondial. Signalant dans le même temps une note positive, le CDC Afrique a déclaré qu'au cours de la dernière semaine, 58.417 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés sur le continent, une baisse de 20% des cas par rapport à la semaine précédente. L'agence a enfin noté une augmentation globale du nombre de tests du COVID-19 effectués sur le continent.