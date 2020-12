Dix civils, parmi lesquels sept enfants et trois femmes, ont été tués et des dizaines de personnes blessées par des bombardements de rebelles Houthis sur des quartiers résidentiels du Yémen ces deux derniers jours, ont indiqué hier des sources locales. A Taëz (sud-ouest), deux fillettes, dont l’une âgée de neuf mois, sont arrivées mortes lundi soir à l’hôpital en raison d’un traumatisme crânien, en plus de sept autres blessés, parmi lesquels plusieurs enfants, selon des sources médicales sur place. Le «crime a été commis par les Houthis» lors d’une attaque sur un quartier sous contrôle du gouvernement. Les rebelles Houthis ne se sont pas exprimés sur cette attaque qui s’est produite lundi. Sur Twitter, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) au Yémen a appelé «tous les groupes armés à respecter le droit international humanitaire et à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les pertes civiles». L’incident survient après le meurtre dimanche de huit civils, parmi lesquels cinq enfants — l’un âgé de quatre mois —, et trois femmes, lors du bombardements visant des quartiers résidentiels d’Al-Durayhimi, , près de Hodeida, selon des sources gouvernementales. L’ONU a confirmé ce bilan, soulignant que les violences s’étaient intensifiées à Hodeida, port stratégique de la Mer Rouge. «Cette attaque contre les femmes et les enfants est inacceptable et injustifiable», a déclaré Altaf Musani, responsable onusien de l’aide humanitaire. Des experts de l’ONU estiment que toutes les parties ont commis une «multitude de crimes de guerre» dans ce conflit dévastateur, qui a plongé le pays le plus pauvre de la péninsule arabique dans la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.