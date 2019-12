Onze personnes ont été arrêtées à Jelma dans la région tunisienne de Sidi Bouzid (centre-ouest), où des affrontements nocturnes opposent depuis plusieurs jours des jeunes à des policiers, a rapporté, hier, le ministère de l’Intérieur. Depuis le décès, vendredi, d’un jeune de 25 ans qui s’est immolé par le feu pour protester contre sa situation sociale, des habitants ont manifesté leur colère en bloquant des routes et en s’attaquant aux forces de l’ordre, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Hayouni. La protestation s’est transformée en actes de violences contre les postes et les unités de police dans cette ville, selon les mêmes sources. «Des jeunes âgés entre 11 et 18 ans ont attaqué pendant la nuit des membres des forces de l’ordre, leur lançant notamment des pierres et blessant au total 20 policiers», a précisé M. Hayouni qui a fait état de onze arrestations. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène, a-t-il ajouté. Des groupes de 300 à 500 personnes ont incendié des pneus et bloqué plusieurs routes. Depuis la révolution 2011, le centre défavorisé de la Tunisie, —près de la ville de Sidi Bouzid, d’où était partie en décembre 2010 la contestation sociale —, a connu plusieurs troubles sociaux nourris par le chômage et la pauvreté.