Onze Palestiniens, dont des adolescents, ont été arrêtés dimanche et samedi soir par les forces d’occupation israélienne, en Cisjordanie occupée, a dénoncé le Club des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens. Dans un communiqué relayé par l’agence palestinienne de presse, WAFA, la même source a fait savoir que quatre jeunes ont été arrêtés à Beitlehem, trois à Al-Khalil, un à Jénine, outre trois adolescents à El-Qods occupée. Selon le Club des prisonniers palestiniens, neuf personnes ont été arrêtées par l’armée israélienne au cours de ces deux derniers jours, dont des enfants. L’armée israélienne effectue quotidiennement des campagnes d’arrestations contre les Palestiniens, dans tous les gouvernorats, en Cisjordanie et à Al-Qods occupés, selon la même source. Par ailleurs, le syndicat des journalistes palestiniens a condamné la détention de l’équipe de télévision palestinienne par les forces d’occupation israélienne au nord-ouest de Ramallah. Le syndicat cité par WAFA, a fait savoir que les soldats de l’occupation ont agressé l’équipe de journalistes qui préparait un rapport sur la fermeture du village de Deir Nizam, avant de les arrêter. Il a appelé la Fédération internationale des journalistes et l’Union des journalistes arabes à condamner les pratiques de l’occupation contre les journalistes palestiniens, et à intervenir pour mettre fin aux attaques israéliennes contre les journalistes palestiniens. En 2019, quelque 255 violences israéliennes contre des journalistes palestiniens ont été enregistrées.