les forces pro-gouvernementales Au moins 11 membres du mouvement rebelle houthi ont été tués, mardi, par des forces pro-gouvernementales dans la province de Taïzz dans le sud-ouest du pays, a déclaré un responsable militaire. Ce responsable local a indiqué sous le couvert de l'anonymat que «des affrontements armés intenses avaient éclaté entre les Houthis et les forces pro-gouvernementales dans la partie est de Taïzz». Ces combats ont tué près de 11 combattants houthis dont «un commandant de rang intermédiaire» de ce groupe rebelle, a-t-il indiqué. «Les troupes pro-gouvernementales sont parvenues à réaliser des progrès militaires suite à ces affrontements qui ont duré plusieurs heures dans la zone», a-t-il ajouté. Toutefois, aucune information n'a été fournie sur les pertes au sein des forces pro-gouvernementales. Les forces du gouvernement yéménite, soutenues par la coalition sous commandement saoudien, sont enlisés depuis avril 2015 dans des affrontements avec les rebelles houthis, un mouvement basé dans le nord, l'est et l'ouest de Taïzz.