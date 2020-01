Onze soldats yéménites ont été tués et plus de 20 autres blessés, hier, dans un tir de missile du mouvement Ansarallah Houthis contre un camp militaire dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable des forces local. L’attaque a eu lieu dans la province de Dhaleh où cinq soldats ont été tués, il y a 10 jours, dans une attaque à la roquette attribuée aux Houthis. Les combats ont baissé d’intensité au Yémen mais la province de Dhaleh, au nord d’Aden, continue d’être le théâtre d’affrontements sporadiques entre les Houthis d’une part et les forces gouvernementales et les combattants séparatistes qui sont favorables à l’indépendance du sud du Yémen, d’autre part. L’attaque, d’hier, a visé, selon le responsable militaire, le camp militaire appelé Sadraïn alors que les soldats se rassemblaient pour saluer le drapeau. Le 29 décembre, cinq soldats ont été tués et neuf autres blessés dans une attaque à la roquette contre la tribune officielle, durant une parade militaire, à l’occasion de la remise de diplômes à de jeunes combattants dans la ville de Dhaleh, capitale de la province de même nom. Début août, les Houthis ont revendiqué une attaque contre une parade militaire près d’Aden, capitale du Sud, pendant laquelle 49 combattants ont péri.