Douze membres des forces du régime syrien ont été tués samedi dans l’explosion de munitions dans un aéroport militaire du centre de la Syrie, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’agence de presse officielle syrienne Sana a, de son côté, fait état d’un certain nombre de morts, sans plus de précisions, à la suite d’une explosion qu’elle a imputée à une erreur technique durant le transport de munitions périmées à l’aéroport militaire d’Al-Chaayrate dans la province de Homs (Centre). Selon le directeur de l’OSDH, une ONG disposant d’un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre, les causes de l’explosion ne sont toujours pas claires. Il pourrait s’agir d’un incident sécuritaire ou d’une explosion d’origine accidentelle, a affirmé Rami Abdel Rahmane. L’aéroport militaire d’Al-Chaayrate est considéré comme l’un des plus importants en Syrie. Il abritait auparavant des combattants iraniens alliés au régime du président syrien Bachar al-Assad. Les Etats-Unis avaient frappé la base militaire

d’Al-Chaayrate en avril 2017 au moyen de 59 missiles Tomahawk lors d’une opération en représailles à une attaque au gaz sarin attribuée par Washington au régime syrien. L’attaque chimique sur la localité rebelle de Khan Cheikhoun (Nord-Ouest) avait fait plus de 80 morts civils, selon l’ONU et l’OSDH. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a tué plus de 370.000 personnes et poussé des millions d’autres à fuir leurs foyers.