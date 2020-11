Après deux semaines de vacances, 12 millions d’élèves en France, dont ceux des écoles primaires désormais masqués, ont effectué ,hier, dans un pays reconfiné, une rentrée scolaire particulière entre vigilance sanitaire, sécuritaire et hommage à l’enseignant assassiné Samuel Paty. Contrairement au printemps, les écoles, collèges et lycées restent ouverts pour cette deuxième phase de confinement, destinée à freiner la «deuxième vague» de contamination au coronavirus en France, où quelque 46.290 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche, soit environ 10.000 de plus que la veille. Les établissements sont cependant soumis à un protocole sanitaire renforcé, qui impose notamment le port du masque dès l’âge de six ans (cours préparatoire), alors que, jusqu’aux vacances de la Toussaint, il était seulement obligatoire à partir de 11 ans (collège). Le ministre français de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer a souligné l’importance de la continuité pédagogique. «Ce qui compte, c’est que les enfants ne perdent pas le fil de l’école (...) On sait très bien qu’en milieu familial et dans la vie sociale autre que l’école, en réalité il y a plus de contaminations qu’à l’école, donc aller à l’école n’est pas un risque sanitaire excessif par rapport au reste de la vie», a-t-il déclaré.