Douze Palestiniens ont été tués, dont un enfant, et quelque 630 au-tres ont été blessés par les forces de l’occupant israélien durant le mois d’août, notamment en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, a indiqué hier l’Agence palestinienne de presse (WAFA).»Ce mois a également été marqué par l’arrestation de 450 personnes», ajoute la même source, citant un rapport publié par le centre Abdallah Hourani pour les études et la documentation. «Les forces de l’occupant israélien ont aussi procédé à la démolition de 25 maisons en Cisjordanie occupée et à el-Qods, où elles ont approuvé la construction de milliers d’avant-postes coloniaux, précise le rapport», selon la même source. L’occupant israélien s’est permis aussi, au cours du mois d’août, des incursions dans les mosquées d’El Qods, particulièrement dans la mosquée d’Al Aqsa, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha où il a usé de la violence pour malmener des fidèles en vue de les empêcher d’accomplir la prière de l’Aïd Al-Adha.