Douze soldats nigériens ont été tués et dix blessés dans la nuit de lundi à mardi au cours de l’attaque «par des terroristes de Boko Haram» du poste militaire de Blabrine, dans le sud-est du Niger, a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué.»Sept terroristes» ont été «neutralisés» (tués) «lors de la poursuite» engagée par les forces armées, affirme le ministère nigérien de la Défense dans ce communiqué lu à la radio publique mardi soir. Un membre de la société civile et un élu local avaient annoncé cette attaque mardi matin, sans donner de bilan. Diffa, la grande ville du sud-est du Niger, qui compte 200.000 habitants, a déjà été ciblée à plusieurs reprises ces dernières semaines par des attaques terroristes. «Dans la nuit (de lundi à mardi), le poste militaire de Blabrine, situé à 36 km au nord-est de N’Guigmi, dans la région de Diffa, a été attaqué par des terroristes de Boko Haram lourdement armés», indique le ministère. «Le bilan provisoire est le suivant : côté ami, douze militaires tués, dix blessés, des matériels brûlés ou emportés. Côté ennemi, la poursuite engagée par les éléments des forces armées nigériennes de N’Guigmi a permis de neutraliser (tuer) sept terroristes et de récupérer le matériel emporté.Des opérations de ratissage sont en cours pour rattraper et neutraliser le reste des assaillants».