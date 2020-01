Treize Palestiniens dont un adolescent ont été arrêtés, lundi, par les forces d’occupation israélienne dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée, selon le Club du prisonnier et ex-prisonnier palestinien. Dans un communiqué de presse, repris par l’agence palestinienne de presse, Wafa, la même source a ajouté que l’armée israélienne a pris d’assaut plusieurs régions palestiniennes avec l’arrestation de trois Palestiniens dont un adolescent à Bethléem, quatre autres à El-Khalil au sud de la Cisjordanie occupée, deux à Al-Qods occupée, et quatre autres à Ramallah. L’armée israélienne effectue quotidiennement des campagnes d’arrestations contre les Palestiniens, dans tous les gouvernorats en Cisjordanie occupée et Al-Qods occupée, selon la même source.