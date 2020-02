Au moins 14 personnes ont été tuées, dimanche, en Syrie dans des frappes aériennes sur des positions terroristes dans des secteurs du nord-ouest de la Syrie, a rapporté une ONG syrienne. Parmi les victimes figurent «sept membres d’une même famille» tués «dans des raids aériens» sur le village de Sarmine, dans la province d’Idlib, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). La moitié de cette province mais aussi des territoires adjacents dans celles d’Alep, Hama et Lattaquié, sont dominés par les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-Al Nosra, branche locale d’Al-Qaïda. Les troupes gouvernementales syriennes ont enchaîné ces deux dernières années les victoires contre les terroristes et contrôlent désormais plus de 70% du territoire national, après la reconquête de pans de territoire perdus après le début de la guerre en 2011, selon l’OSDH. Alors que les affrontements au sol se poursuivent entre forces gouvernementales et terroristes, quatre journalistes de télévision ont été blessés, dimanche, durant la couverture des combats au sud-ouest d’Alep, du côté de l’armée syrienne,a rapporté l’agence officielle Sana. Ils ont été «pris pour cible par les groupes terroristes», précise Sana. Avec le regain de violence dans la région, plus de 388.000 personnes ont été déplacées depuis début décembre, selon l’ONU. Déclenché il y a bientôt neuf ans, le conflit en Syrie a fait plus de 380.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.