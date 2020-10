Une attaque armée dans l'Etat régional de Benishangul-Gumuz dans l'ouest de l'Ethiopie a fait 14 morts dont un ressortissant étranger, a rapporté vendredi un responsable éthiopien aux médias locaux. Gashu Ugaz, directeur du bureau de construction de la paix et d'administration de la sécurité de l'Etat régional de Benishangul-Gumuz, a déclaré qu'une attaque armée contre deux véhicules de transport avait fait 14 morts dont un ressortissant étranger, selon l'agence de presse officielle éthiopienne ENA. Huit autres personnes blessées sont soignées dans des centres médicaux proches, selon cette agence. M. Ugaz a également indiqué que 14 agresseurs avaient été tués et deux autres arrêtés par une opération de contre-attaque coordonnée des forces de sécurité. L'Etat régional de Benishangul-Gumuz, situé entre l'Ethiopie et le Soudan, accueille le plus grand projet de développement de l'Ethiopie, le Grand barrage de renaissance, sur le fleuve du Nil Bleu pour un coût de près de 5 milliards de dollars USD.