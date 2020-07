Quatorze Palestiniens des différentes régions en Cisjordanie occupée ont été arrêtés, hier, par les forces d'occupation israéliennes qui ont fait incursion dans leurs domiciles, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont révélé que les soldats de l'occupation avaient arrêté deux Palestiniens à Tulkarem, huit à Naplouse, un autre à Qalandiya et trois autres dans la Vallée du Jourdain. Il importe de mentionner que l'armée d'occupation effectue presque quotidiennement des incursions dans différentes régions en Cisjordanie et à El Qods occupée, arrêtant des dizaines de Palestiniens. Au cours du mois dernier, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 400 palestiniens, dont 52 enfants, 21 femmes et 3 journalistes.